Muore per il caldo in spiaggia, mentre è disteso sul lettino

Si è sentito male, probabilmente a causa del caldo opprimente di ieri, mentre si trovava in spiaggia, disteso sul lettino. Un turista, Ugo Mario Criscuolo, 79enne professore di greco in pensione di Castellammare di Stabia (Napoli), è morto ieri sera intorno alle 19,30 a Geremeas, una spiaggia nel territorio di Maracalagonis (Cagliari), sulla costa sud orientale della Sardegna. L'uomo si trovava da qualche giorno in vacanza nell'isola. Lunedì pomeriggio, 24 luglio, si è sentito male mentre era steso in spiaggia. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri bagnanti e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 79enne, ma non c'è stato nulla da fare.

Ugo Mario Criscuolo è stato professore ordinario di letteratura greca nella facoltà di lettere e filosofia dell'università Federico II di Napoli, dove ha ricoperto anche l'incarico di direttore del dipartimento di filologia classica. In passato ha insegnato anche nelle università di Macerata, Palermo, Genova e Messina.

Si tratta del terzo caso di morte dovuta a un improvviso malore nella giornata di ieri in Sardegna, interessata dall'ennesima ondata di caldo con temperature ben oltre i 40 gradi e picchi di 48: le altre due vittime a Baunei, in Ogliastra, e a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari.

