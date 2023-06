Morto Vincenzo Lattuca, era indagato per l'omicidio della sorella Gessica

Vincenzo Lattuca, fratello di Gessica, la ragazza scomparsa nel 2018 da Favara per cui di recente era indagato con l'accusa di averla uccisa, è morto improvvisamente. Ieri sera, secondo quanto apprende la redazione di AgrigentoNotizie e confermato telefonicamente dal suo legale Salvatore Cusumano, il 43enne ha avvertito un malore mentre si trovava nell'abitazione del padre dove viveva. Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha soccorso e ha provato a trasportarlo in ospedale dove è arrivato già morto.

Al momento non si conoscono i dettagli della vicenda. Enzo Lattuca, 43 anni, nelle scorse settimane era stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di avere ucciso a botte la sorella e aver fatto poi sparire il cadavere. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio provocato, ipotizza la procura, dallo stato di ubriachezza della donna. Il fratello, secondo la nuova ipotesi su cui lavoravano il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, e il pm Paola Vetro, sarebbe stato commesso insieme ad alcuni complici così come la successiva distruzione del cadavere che non è stato mai trovato.

L'attesa svolta nelle indagini, con la morte di Enzo Lattuca, è destinata a una inevitabile battuta di arresto. Il 43enne, intervistato da AgrigentoNotizie, nei giorni scorsi, aveva negato le accuse a suo carico come già aveva fatto davanti al pm e alla squadra mobile in occasione del suo interrogatorio. L’ipotesi è che sia morto per overdose. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per spaccio di droga e morte come conseguenza di altro reato e disposto l’autopsia.

