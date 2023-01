Muore anziana in ospedale con lesioni su tutto il corpo: indagato il figlio

Un'anziana 79 anni è deceduta nella giornata di ieri 14 gennaio all'ospedale di Avezzano, nel Pescarese. I medici hanno allertato l'autorità giudiziaria per le lesioni su tutto il corpo e in particolar modo alla gola. La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo e ha iscritto nella lista degli indagati il figlio della 79enne, disponendo per la giornata di domani 16 gennaio l'autopsia della donna.

Secondo quanto riportano i giornali locali, l'anziana signora ha vissuto per un lungo periodo in un centro antiviolenza, prima di fare ritorno nella sua abitazione di Avezzano. È lì che lo scorso venerdì sera il personale del 118, allertato da un familiare, l'ha soccorsa e trasferita all'ospedale del comune in provincia dell'Aquila.