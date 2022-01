Nel 2021 sono state uccise 118 donne, 70 da partner o ex

Nel 2021 in Italia sono stati commessi 295 omicidi, di cui 118 vittime sono donne. Di queste donne, 102 sono state uccise in ambito domestico comunque in un contesto che si potesse definire “affettivo”. A loro volta, di queste 102 donne, 70 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. Sono alcuni dei dati contenuti nel report sugli omicidi volontari curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale.

Questi numeri fanno riferimento al 2021 che si è appena concluso e, rispetto all’anno precedente (2019), si registra un incremento del numero complessivo di omicidi, che sale del 3% (nel 2020 erano stati 287): In questo incremento c’è anche l’aumento delle donne, seppur più basso, che è dell’1% (da 117 a 118). Leggera diminuzione (-1%), invece, per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che passano da 147 a 146; le relative vittime di genere femminile, da 101 nel 2020, salgono a 102 nel 2021 (+1%). Il numero delle donne vittime del partner o dell'ex sale invece da 68 del 2020 a 70 del 2021 (+3%).

Il problema dunque resta come aveva già confermato il rapporto della commissione di inchiesta sui femminicidi pubblicato lo scorso novembre. Tenendo sempre presente il fatto che i dati delle uccisioni sono a sè e non inquadrano tutto il fenomeno della violenza di genere. Si pensi al fatto che, solo oggi, a Roma, ci sono stati tre interventi per fermare uomini che picchiavano una donna. Poco prima di mezzogiorno ieri una pattuglia della polizia ha allontanato un 31enne afgano dalla sua ex fidanzata, che era riuscita a chiamare il 112. Pochi minuti dopo, in un altro quartiere, gli agenti hanno arrestato un 35enne di origini senegalesi che, nel corso di una lite familiare, aveva picchiato la compagna alla presenza dei figli minori. Nelle stesse ore la polizia ha portato in carcere un 45enne romano, nonostante gli arresti domiciliari per stalking, continuava a minacciare la ex.