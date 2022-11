Incubo serial killer a Roma: trovate morte due donne e una trans

Tre vittime in poche ore, tutte nella stessa zona: il quartiere Prati a Roma. Una scia di sangue partita nella mattina di oggi, giovedì 17 novembre, in uno stabile di via Augusto Riboty 28: il corpo senza vita della prima donna è stato rinvenuto sul pianerottolo dal portiere del palazzo, mentre la seconda vittima era all'interno di un appartamento. Qualche ora dopo è avvenuto il ritrovamento del terzo cadavere, appartenente ad una transessuale brasiliana. Il corpo, rinvenuto in un palazzo in via Durazzo 38 a circa 800 metri da via Augusto Riboty, presentava una profonda ferita da arma da taglio al petto e diversi lividi. Un triplice delitto su cui indaga la Polizia di Stato: in questa prima fase non può essere scartata alcuna ipotesi, anche quella che prevede un collegamento tra le tre vittime. Non si esclude che l’autore dei tre omicidi possa essere lo stesso..

Le prime due vittime

Per quanto riguarda le prime due vittime, le donne cinesi trovate senza vita in un palazzo di via Riboty, l'allarme è scattato intorno alle ore 11, quando il portiere dello stabile ha rinvenuto in un lago di sangue una delle due donne, riversa sulle scale del pianerottolo, già priva di vita. Sul posto sono intervenuti subito i poliziotti, i medici del 118 e i vigili del fuoco: salendo le scale e seguendo le tracce di sangue, gli agenti sono arrivati al secondo appartamento, al cui interno giaceva la seconda vittima.

Secondo quanto riporta RomaToday, la vittima trovata sul pianerottolo sarebbe un'inquilina dello stabile. Da capire cosa le due donne facessero a Roma e se fossero legate da vincoli di parentela. A colpire l'attenzione di chi indaga sarebbe anche il fatto che nel palazzo nessuno avrebbe udito grida nella mattinata di giovedì. Anche per questo vengono sentiti non solo il portiere dello stabile ma anche alcuni inquilini. Già nelle prossime ore, come di consueto, potrebbero essere acquisite le immagini delle numerose telecamere di vigilanza fra piazza Clodio e le strade vicine per capire chi è entrato e uscito dal palazzo nella mattinata di oggi. Tra i presenti anche un traslocatore che insieme ad un collega stava lavorando. I due erano al secondo piano e stavano portando un frigorifero in ascensore: "Non ho visto e sentito nulla. Siamo saliti a piedi e scesi con l'ascensore. Sarà successo in quei minuti. Sicuramente non abbiamo sentito nessuno sparo".

La terza vittima

Circa due ore dopo, alle ore 13, un nuovo allarme è scattato da un palazzo in via Durazzo 38, a circa 800 metri da via Augusto Riboty, dove è stato trovato il corpo senza vita di una transessuale brasiliana. Ad ucciderla sarebbe stata una profonda coltellata al petto, ma il corpo presentava anche diversi lividi. Sul posto la polizia e il 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della transessuale. Non è escluso che il delitto di via Durazzo possa avere legami con quello in via Riboty.