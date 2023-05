Assassinato a 17 anni con una coltellata in pancia: fermato il killer

Ucciso con una coltellata sferrata al ventre. Un solo fendente, fatale. E' morto così Aymen Adda Benameur, studente 17enne di origini algerine dell'istituto "Besta" di Treviso, accoltellato a morte nel pomeriggio dell'11 maggio, in via Primo Maggio a Varago di Maserada sul Piave. L'omicidio si è verificato alle 17.15 circa. Il presunto principale responsabile dell'omicidio è un maggiorenne, uno dei tre giovani (gli altri due erano entrambi minorenni stranieri) che sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano tentando di nascondersi nel giardino sul retro dell'Hotel ristorante "Dotto", a 300 metri circa dal luogo del delitto. I giovani sono stati accompagnati in caserma per essere sentiti dal magistrato di turno, il pubblico ministero Davide Romanelli, e nella tarda serata è arrivata la svolta, con la messa in stato di fermo del presunto killer.

L'arma del delitto, un coltello, è stata trovava a pochi passi dal cadavere, coperto da un telo bianco e poi da una coperta, per proteggerlo dalla pioggia battente che ha caratterizzato la giornata. Un aiuto potrebbe arrivare dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. A condurre le indagini sono i militari del nucleo investigativo, coordinati dal comandante Giovanni Mura. Intervenuto a Varago anche il comandante provinciale dell'Arma di Treviso, Massimo Ribaudo. Al vaglio degli investigatori ci sono, oltre ai racconti dei tre giovani coinvolti nella vicenda, anche le due telefonate di soccorso che sono state lanciate da vicolo primo maggio: una al Suem 118 e una seconda al 112. Quando l'automedica e l'ambulanza del Suem 118 sono giunte a Varago, per il 17enne ormai non c'era più nulla da fare: il medico ne ha constatato il decesso. Per una prima ispezione cadaverica è intervenuto a Varago anche l'anatomopatologo Alberto Furlanetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora da chiarire il movente dell'omicidio: tra i "futili motivi", si ipotizza, potrebbe esserci un piccolo debito di droga contratto dalla vittima. Momenti di grande tensione e dolore si sono vissuti quando sono accorsi in vicolo primo maggio il padre Amin, dipendente di Contarina, e la moglie: la famiglia vive poco distante dal luogo in cui si è consumato il delitto, in via Don Minzoni. Nel corso della serata sono arrivati nella zona, attraverso il tam tam dei social, decine di amici, conoscenti, connazionali, amici di famiglia e semplici curiosi. Presente anche il sindaco di Maserada sul Piave, Lamberto Marini.