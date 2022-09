Donna uccisa a coltellate, bloccato il marito

Ancora un femminicidio. Una donna è stata uccisa a coltellate oggi, 23 settembre 2022, a Spinea nel Veneziano. I sospetti sono tutti sul marito che, secondo le prime informazioni, è stato fermato dai carabinieri.

La coppia viveva in un appartamento al primo piano di un condominio in via Mantegna, zona Graspo d'Uva, ed è qui che è avvenuto l'omicidio. Marito e moglie, di nazionalità romena, hanno un figlio di quattro anni. Al momento del delitto era in casa. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire e le informazioni frammentarie. Nulla trapela sulla dinamica e sul movente dell'omicidio. Articolo in aggiornamento)