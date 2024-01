Giulia Tramontano, la sorella Chiara contro Impagnatiello: "Blackout di una notte? Tutto premeditato da mesi"

Chiara Tramontano non ha mai smesso di lottare. La sorella di Giulia, la 29enne incinta al settimo mese uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello lo scorso 27 maggio nella casa della coppia a Senago (Milano), non riesce a credere al reale pentimento del barman ma soprattutto al fatto che possa essersi trattato di un raptus.

In un post pubblicato sui social il giorno seguente l’avvio del processo Chiara ha scritto: "Effimero tentativo di insinuare un blackout di 'una notte'. La tua crudeltà e disumanità si sono protratte per 6 mesi in cui hai avvelenato mia sorella e mio nipote, premeditando la loro morte. Puoi averlo dimenticato tu o i tuoi consiglieri, non io?."

Cos’è successo il primo giorno del processo

Quando Impagnatiello ha preso la parola Chiara e il padre Franco non ce l’hanno fatta e sono usciti dall’aula. Non hanno voluto sentire le parole di pentimento del 30enne. Tra le lacrime ha detto di essere "sinceramente pentito" e di essere "sconvolto e perso. Anche se sono qui non vuol dire che sono vivo. Ho distrutto la vita di Giulia e del figlio che aspettavamo".

Parole che Chiara non è riuscita ad accettare. "Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto - ha scritto in una storia su Instagram dopo l’udienza -. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato e ucciso mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura. Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare a Giulia e Thiago dopo averli uccisi barbaramente. Meriti di svegliarti ogni giorni in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso".

Chi è Chiara Tramontano

Chiara Tramontano, 27 anni, aveva un rapporto molto stretto con la sorella Giulia. L’aveva aiutata anche ad abortire quando aveva scoperto dei tradimenti del fidanzato ma avendo superato il novantaseiesimo giorno di gravidanza, non le era possibile interrompere la gravidanza. Dopo la scomparsa di Giulia era stata a lanciare appelli sui social e in tv per ritrovare la sorella.

Ora chiede l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, sostenendo che l’omicidio non è nato da un blackout di 'una notte', la morte di Giulia e Thiago era stata premeditata da mesi. Dello stesso avviso i pm, secondo i quali mentre Impagnatiello si comportava da "padre" in realtà "da mesi avvelenava Giulia Tramontano".