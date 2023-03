Giuliano Gilardi ucciso nella sua camera da letto, il caso resta senza un colpevole

Nessun colpevole per la morte di Giuliano Gilardi, ucciso a coltellate il 27 dicembre 2011 nella sua casa di Senin a Saint-Christophe (Aosta). Il gip di Aosta ha disposto l'archiviazione del fascicolo per omicidio, che era stato riaperto a distanza di dieci anni dalla morte.

Il giudice ha accolto la richiesta dei pm Luca Ceccanti e Manlio D'Ambrosi. Per il delitto erano indagati Salvatore Agostino, operaio edile pregiudicato 62enne, Cinzia Guizzetti (già principale indiziata del delitto nell'inchiesta che era poi stata archiviata), l'ex marito di quest'ultima, Armando Mammoliti, e Domenico Mammoliti, operaio edile di 36 anni già noto alle forze dell'ordine.

Gilardi era un ex operaio del reparto "treno di laminazione" della Cogne Acciai Speciali, con la passione per il calcio e per le moto chopper. Verso le 12,30 del 27 dicembre 2021 viene trovato privo di vita in casa. Sul suo corpo otto coltellate. A trovare il cadavere è Cinzia Guizzetti, che in base alle indagini dell'epoca era stata appena lasciata da Gilardi. Su di lei si concentrano i sospetti e viene indagata ma poi le accuse sono archiviate. Finiscono indagati anche i tre uomini ma il fascicolo nel 2004 viene archiviato. Nel 2021 la svolta con la riapertura delle indagini dopo una confidenza raccolta dai carabinieri. La relazione della genetista Sarah Gino certifica la compatibilità tra il profilo genetico estratto all'epoca da un chewing gum trovato nel letto dove è stato trovato Gilardi e quello di Salvatore Agostino. Ora l'archiviazione.

Per il gip il chewing gum come elemento probatorio "non appare sufficiente, rendendo definitivamente impossibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la morte di Giuliano Gilardi sia attribuibile anche solo ad alcuni degli indagati, e conseguentemente va disposta l'archiviazione".