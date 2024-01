Ucciso a coltellate: arrestata la moglie

Omicidio venerdì mattina in provincia di Bergamo: una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate. Il tragico fatto di sangue è avvenuto oggi all'alba in una villetta a Martinengo, un paese a 20 chilometri circa dal capoluogo, nel cuore della Bassa bergamasca, in via Cascina Lombarda.

Omicidio oggi a Martinengo (Bergamo): i dettagli

Sul posto i carabinieri. La donna fermata, C.M., è originaria di Vercelli. La vittima è il marito D.R. Lei avrebbe problemi psichiatrici, alcuni anni fa era stata sottoposta a un trattamento sanitario. Ieri mattina era stata accompagnata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Treviglio per alcune allucinazioni. Poi però sarebbe stata dimessa. La coppia ha una figlia di 5 anni.

La donna è stata accompagnata in caserma dai militari dell'Arma per essere interrogata.

Articolo in aggiornamento