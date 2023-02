Uomo ucciso con una coltellata in strada

Un colpo dietro un orecchio. Fatale. Omicidio giovedì sera a Milano, dove un uomo è stato ucciso a coltellate all’angolo tra viale Campania e via Moretto da Brescia. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando l’uomo - un 29enne algerino - è stato soccorso in strada in condizioni disperate a causa di una profondissima ferita da taglio dietro un orecchio. Portato all'ospedale Fatebenefratelli, è morto poco dopo.

I carabinieri, seguendo le tracce di sangue lasciate in strada, hanno individuato il presunto responsabile: un 44enne di origini marocchine. L’uomo è stato subito fermato e portato in caserma per essere ascoltato. Al momento non sono stati presi provvedimenti a suo carico. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Milano.