Niccolò Ciatti pestato a morte, il pm chiede l'ergastolo per Bissoultanov: "Voleva uccidere"

Ergastolo. Questa la richiesta di condanna per Rassoul Bissoultanov, 29enne ceceno latitante, avanzata ai giudici della Corte d'Assise di Roma dal pm Erminio Amelio per l'omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar in Spagna.

Ciatti, 22 anni, è stato pestato a morte durante una serata in discoteca. Avrebbe dovuto essere l'ultima notte in Spagna di una spensierata vacanza con gli amici. Italia e Spagna non hanno trovato un accordo sulla giurisdizione e sono stati avviati due procedimenti paralleli. Rassoul Bissoultanov è già stato condannato in Spagna a 15 anni di carcere, ma ha fatto perdere le proprie tracce ed è latitante.

''Bissoultanov voleva uccidere Niccolò e l'ha ucciso'' ha detto oggi il pm citando le dichiarazioni fatte dagli amici della vittima, secondo cui il ceceno ''era imbestialito, come un toro impazzito, aveva braccia enormi''. Nell'aula di Rebibbia il pm ha ricostruito le fasi del pestaggio: ''Niccolò viene tenuto da un amico di Bissoultanov e riceve i pugni dal ceceno, quindi cade a terra e viene colpito dall'imputato con un calcio micidiale alla tempia, sferrato con tecniche di combattimento''.

Bissoultanov era un atleta di Mma e non aveva potuto partecipare ai campionati nazionali in Francia per problemi di cittadinanza. ''Anche i giudici spagnoli nella loro sentenza hanno detto che quel calcio è stato dato con l'intento di uccidere'' ha affermato il pm chiedendo di condannare il ceceno per omicidio volontario. Il pm ha citato in aula la sentenza sulla morte di Willy Monteiro,''colpito mentre era a terra, con tecniche di arti marziali, un delitto per il quale i fratelli Bianchi sono stati condannati all'ergastolo''.



Amelio ha sottolineato l'atteggiamento del ragazzo di Scandicci - ''non ha insultato né colpito nessuno, non era ubriaco né sotto effetto di droghe'' - contrapposto alla violenza dell'imputato. ''L'ergastolo è l'unica condanna possibile per Bissoultanov'' ha concluso. La sentenza potrebbe arrivare già oggi.