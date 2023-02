Uomo aggredito e ucciso a coltellate in strada

Domenica sera un uomo è stato ucciso a coltellate in strada a Roma. Il dramma in via Anastasio II alle 19 circa del 19 febbraio, nei pressi della fermata metro Valle Aurelia.

Omicidio a Roma: ucciso in via Anastasio II

La vittima, un 50enne, è stata trovata riversa a terra con una profonda ferita d'arma da taglio. Vani tutti i soccorsi: non c'è stato nulla da fare.

Si tratta di un uomo di origini filippine. Da una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato aggredito poco prima da un gruppo di persone, forse dei connazionali. La lite tra filippini, secondo quanto riporta RomaToday, è al momento l'ipotesi privilegiata.

Le indagini sono condotte dagli agenti del reparto volanti, con la scientifica sul posto per i rilievi del caso. Le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver inquadrato i responsabili dell'aggressione o comunque potrebbero fornire elementi utili agli inquirenti.