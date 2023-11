Chi è Vita Di Bono, la casalinga che ha accoltellato a morte il marito e si è uccisa

Omicidio-suicidio. Questa la pista battuta fin dal primo momento per quanto accaduto domenica a Corbetta (Milano), dove moglie e marito - Vita Di Bono e Luigi Buccino - sono stati trovati morti. L'ipotesi ancora adesso ritenuta più credibile è che la donna abbia ferito a morte il compagno di tutta la vita e poi si sia uccisa. Le indagini sono però alle battute iniziali. Cosa sappiamo e i punti oscuri.

A trovare i corpi di Vita Di Bono e Luigi Buccino è stato il figlio. Ha casa a sé, ma per via di alcuni lavori di ristrutturazione era momentaneamente tornato in quella familiare tra via Piave e via Oberdan. Quando ha aperto la porta della stanza dei genitori, ha visto i corpi insanguinati e ha chiamato il 112. I soccorritori hanno solo potuto accertare il decesso e i carabinieri hanno subito avviato le indagini.

Vita Di Bono era casalinga e aveva 47 anni, il marito faceva il muratore ed era dieci anni più grande. C'è anche un'altra figlia, che però non vive a Corbetta. Nel passato della coppia nessun episodio violento, nessun intervento delle forze dell'ordine. Pare però che la moglie avesse un disagio mentale e che i rapporti tra i coniugi fossero diventati tesi. La donna avrebbe già tentato di togliersi la vita in passato, l'ultima volta un paio di anni fa, ed era stata anche in cura presso il vicino ospedale di Magenta. Elementi questi da verificare. Da capire anche se la donna era ancora seguita da medici.

Pochi dubbi invece sugli ultimi istanti di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe diverse coltellate al marito che dormiva al suo fianco. Poi, con la stessa arma si sarebbe tolta la vita lei stessa. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato la lama insanguinata.

L'appello: "Non alimentate voci"

"Purtroppo due nostri concittadini, in un evento violento, hanno perso la vita - scrive su Facebook il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini -. Gli inquirenti e le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro per capire la dinamica di quanto accaduto e chiedo a tutti di lasciar spazio agli addetti per svolgere l’inchiesta in sicurezza. Dalle prime informazioni sembra ci sia stato un omicidio - suicidio. L'unica cosa che mi sento di chiedervi in questo momento è di non alimentare voci, rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso e dedicare una preghiera".

