Tragedia all'alba: ucciso a 38 anni nel corso di una rissa

Omicidio all'alba di oggi, domenica 1° ottobre, a Terranuova Bracciolini, comune di 11mila abitanti in provincia di Arezzo: un uomo di 38 anni è morto a seguito di una rissa, per via delle ferite da arma da taglio ricevute, in particolare al collo. Da quanto si apprende, la vittima, di origine dominicana, potrebbe essere stata colpita a morte nel corso di uno scontro tra due fazioni di persone della stessa nazionalità davanti a un locale.

La ricostruzione dell'accaduto

I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono stati chiamati alle 6,55 di questa mattina per una rissa in via Poggilupi a Terranuova Bracciolini. Sul posto è stato soccorso un uomo di 38 anni che presentava ferite di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti l'automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di Montevarchi e i carabinieri di San Giovanni Valdarno. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale 'La Gruccia' di Montevarchi dove nonostante gli interventi dei sanitari è deceduto. I militari stanno indagando sull'accaduto.

Continua a leggere su Today...