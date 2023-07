Orso a caccia di cibo tra le tende degli scout: 12enni si rifugiano in auto

Panico in un campo scout a Lecce dei Marsi, in provincia dell’Aquila, non molto lontano dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Un orso, attratto da alcuni viveri stipati in un deposito, ha fatto incursione tra le tende di un gruppo di ragazzini di 12 anni di Roma, creando un fuggi fuggi generale. I ragazzi si sono rifugiati insieme agli adulti nelle automobili in attesa dell’arrivo dei carabinieri forestali. I militari, dopo aver messo in sicurezza gli scout, hanno allontanato l'animale protetto.

Negli ultimi tempi gli orsi si sono resi protagonisti di numerose aggressioni ai danni degli umani. L’ultima in ordine di tempo domenica 30 luglio 2023 in provincia di Trento, quando due cacciatori ventenni sono stati inseguiti da un plantigrado, infastidito nel sonno dall’arrivo dei ragazzi proprio mentre era con il suo cucciolo.

