L'infermiera si avvicina per un prelievo, lui la afferra per il collo e tenta di baciarla

Aggressione e molestie sessuali. Queste le pesanti accuse mosse a un uomo di 31 anni che lo scorso gennaio ha scatenato il caos al pronto soccorso dell'ospedale di Rimini.

Come ricostruisce RiminiToday, il 31enne è arrivato all'Infermi sotto l'effetto di alcol e droghe - grappa e cocaina - e i medici avevano disposto l'analisi del sangue. Quando un'infermiera 27enne, si è avvicinata con la siringa per il prelievo l'uomo si è divincolato afferrandola per il collo, poi ha tentato di baciarla e leccarla. La giovane, impaurita, è riuscita a liberarsi e dare l'allarme.

La 27enne ha presentato denuncia al posto di polizia dell'ospedale e, al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il 31enne è stato indagato per violenza sessuale e rischia il processo.