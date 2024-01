A 12 anni chiama i carabinieri e fa arrestare il padre: "Sta picchiando la mamma"

Un uomo di 46 anni è stato arrestato e ora dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali contro la compagna. Durante l'ennesimo litigio con la moglie, una dei due figli minorenni della coppia, una ragazza di 12 anni, è scappata sul balcone e ha chiamato il 112, segnalando che il padre stava picchiando la madre. Il fatto è accaduto a Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Scattato il "codice rosso"

Quando l'operatore della centrale operativa di Verbania è stato informato dei fatti, si è subito attivato subito il "codice rosso", che impone un'alta priorità per questo tipo di segnalazioni per prevenire possibili femminicidi. Dopo pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul luogo e ha verificato che la denuncia della giovane era motivata e il 46enne è stato accompagnato in caserma, dove, a seguito di successivi accertamenti, è emerso che era stato già denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Nel frattempo, la donna e i due figli minorenni sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Castelli di Verbania, dove i medici hanno riscontrato lesioni lievi e un forte stato di shock. L'uomo, agli arresti nel carcere di Pallanza, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

