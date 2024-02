Medico aggredito dal paziente con un tirapugni

Un medico è stato aggredito da un paziente e colpito in faccia con un tirapugni. Nuovo episodio di violenza, mercoledì pomeriggio, all'ospedale Cervello di Palermo, nel reparto di Endocrinologia, dove un medico di 64 anni stava visitando un uomo. Secondo una prima ricostruzione il paziente, ora ricercato dalla polizia, avrebbe tirato fuori dalla tasca una "cazzottiera" e avrebbe colpito il dottore alla testa causandogli numerose ferite. "Pensavamo l'avesse accoltellato, aveva il camice pieno di sangue", racconta qualcuno che era presente.

Dopo l'episodio il paziente è fuggito e in qualche minuto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile che hanno ascoltato i testimoni e acquisito sia le immagini riprese da alcune telecamere che la cartella clinica del paziente che si è allontanato cercando di fare perdere le proprie tracce. Sotto choc i colleghi che hanno aiutato l'endocrinologo, poi visitato per accertamenti in attesa di valutare l'eventualità di sottoporlo a intervento chirurgico per uno dei traumi riportati.