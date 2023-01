Tenta di uccidere moglie e suocero, poi si impicca

Dramma familiare a Soliera, nel Modenese. Un uomo di 65 anni, Paolo Soncin, è stato trovato morto in casa oggi 17 gennaio. Nell'appartamento c'erano anche la moglie e il suocero, entrambi in fin di vita. L'ipotesi è che Soncin abbia tentato di uccidere i due familiari e poi si sia impiccato.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata quando i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento di Soncin in via Marconi, una zona residenziale prossima al centro del paese. Una volta in casa i militari dell'Arma hanno trovato l'uomo, tecnico in un'azienda locale, impiccato. La moglie e il suocero, che viveva con loro, erano in gravi condizioni ma vivi. Sono stati portati all'ospedale di Baggiovara. L'anziano ha le ferite più gravi.

L'esatta dinamica e la causa della tragedia sono da ricostruire. Non è escluso che Soncin abbia aggredito moglie e suocero e poi, convinto di averli uccisi, si sia tolto la vita. Non è chiaro quale oggetto sia stato usato per colpirli, forse un martello. I militari hanno subito ascoltato i figli e gli amici stretti della coppia, Sembrano esclusi i problemi economici come possibile movente. Si ritiene invece verosimile una lite per la presenza in casa dell'anziano suocero.

(Video di ModenaToday)