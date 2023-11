Paolo Troccola ucciso in casa a coltellate: c'è la svolta

"Sono stato io a uccidere Paolo Troccola". Il 21enne Emanuele Carella, in carcere da venerdì scorso per l'omicidio dell'operaio pugliese, morto quella notte in un'abitazione a Niviano, in provincia di Piacenza, avrebbe confessato di essere l'autore del delitto. Il giovane, coinquilino e collega della vittima, era finito subito in cima alla lista dei sospettati dei carabinieri, che lo hanno sottoposto a un lungo interrogatorio. L'operaio sarebbe stato ucciso con diverse coltellate all'addome e il collo in casa, poi è stato lo stesso 21enne a chiamare il 118, raccontando di aver trovato l'uomo senza vita al suo rientro. Una versione che però non avrebbe retto sotto le domande delle forze dell'ordine, fino alla confessione arrivata soltanto nelle ultime ore. Il coltello a serramanico usato per uccidere il 56enne è stato rinvenuto nei pressi della casa.

Secondo la ricostruzione de IlPiacenza, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite furibonda tra i due. Sarebbero volate parole grosse, con il litigio che ben presto si è trasformato in violenza fisica e in una violenta colluttazione, terminata con le coltellate mortali.Poi la chiamata al 118 e il rientro a casa di un terzo collega al momento indagato per favoreggiamento (non era presente al momento del fatto ma è arrivato poco dopo): evidentemente la sua ricostruzione dei fatti non è stata ritenuta da chi indaga del tutto genuina. Il cadavere del 56enne è stato trovato dai sanitari e dai carabinieri di Rivergaro in un lago di sangue davanti alla porta della sua camera da letto, attorno i pezzi di vetro della porta spaccata. Sul corpo 4-5 ferite d’arma da taglio e sul collo una lesione più profonda e forse mortale. L'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, servirà a chiarire la causa della morte dell'operaio di origini foggiane, ma il movente rimane ancora un giallo.

