Si rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo e viene sequestrato: 60 euro per il riscatto

Non paga il parcheggiatore abusivo e finisce per essere sequestrato. La liberazione sarebbe avvenuta solo dietro il pagamento di un riscatto: 60 euro. La storia arriva dal centro storico di Napoli: alla fine l'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di sequestro di persona e tentata estorsione. Spavento a parte, nessuna conseguenza per la vittima e la donna. Per fortuna, l'intervento di una volante della polizia che si trovava in zona ha evitato guai peggiori.

Il parcheggiatore abusivo e il sequestro di persona

La vicenda nasce dal rifiuto dei due di pagare il parcheggio all'abusivo. In lacrime, la donna si è avvicinata a una pattuglia di polizia in via Carbonara, in pieno centro storico: la donna ha raccontato agli agenti che il compagno era appena stato preso in ostaggio da una persona e che per liberarlo le era stato chiesto di pagare 60 euro di riscatto.

Gli agenti hanno geolocalizzando il cellulare del sequestrato e hanno scoperto che si trovava in via Maria Longo: giunti sul posto, dopo una breve ricerca, lo hanno trovato accanto a un altro uomo che, vedendoli, ha tentato di scappare. Inseguito e bloccato, il parcheggiatore è stato quindi arrestato. Grazie alla denuncia della vittima, è venuto fuori che la coppia era appena salita a bordo della loro auto parcheggiata, quando sono stati fermati da un uomo che aveva intimato loro di pagargli 60 euro per la sosta.

I due si sono ovviamente rifiutati, e così l'abusivo - un 40enne -, ha fatto scendere dall'auto l'uomo e lo ha portato via, minacciando la donna di dargli 60 euro per il rilascio. La donna, scappata, aveva poi raggiunto la volante segnalando il tutto e dando così il via alle indagini immediata. Il 40enne, originario dello Sri Lanka, deve ora rispondere di sequestro di persona e tentata estorsione.

