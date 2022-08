In clinica per dimagrire, 47enne muore dopo l'intervento

Dieci anni fa si era sottoposta a un intervento di bypass gastrico in un ospedale di Genova, ma da alcuni mesi era ingrassata di nuovo e aveva deciso di effettuare una "revisione" dell'operazione, scegliendo una clinica di Messina, dove è stata operata a fine maggio. Poi le complicazioni. È morta così Patrizia Giunta, 47 anni di Modica, deceduta la notte tra sabato e domenica all'ospedale Papardo, della città dello Stretto, doveva stata ricoverata d'urgenza.

Dopo l'operazione nella clinica privata la paziente aveva avuto una serie di gravi complicazioni e - racconta il legale della famiglia della donna, l'avvocato Giuseppe Pellegrino - non era stata mai dimessa dalla struttura, fino al precipitare della situazione e il ricovero in Terapia Intensiva all'ospedale dove è morta la notte tra sabato e domenica. I familiari della paziente hanno presentato una denuncia al commissariato di Modica, ma l'inchiesta verrà condotta dalla Procura di Messina che già da ieri è in contatto con l'ospedale e la clinica e sta acquisendo la documentazione.