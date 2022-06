L'appuntamento su Tiktok poi la rissa: terrore tra i turisti, polizia in assetto anti sommossa

"A Peschiera c'è un disastro". Con questi messaggi i corrispondenti locali raccontano quanto successo ieri 2 giugno sul lago di Garda dove la festa della Repubblica è stata rovinata da risse, furti e episodi di violenza. Tutto sarebbe stato organizzato da giorni su TikTok dove gruppi di giovani, per la maggior parte minorenni, si sarebbero dati appuntamento per "fare casino". E ora si teme che lo stesso possa ripetersi domani sabato 4 giugno. Ma andiamo per ordine.

Secondo quanto appreso da Veronasera la polizia sarebbe interventa intorno alle ore 16 nell'area della passeggiata che collega i Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera. L'intervento degli agenti in tenuta antisommossa dopo che sull'arenile era scoppiata una rissa tra alcune bande di giovani. In base a quanto si apprende, si sarebbe trattato di un episodio di violenza, con pugni e bastonate, che avrebbe visto protagonisti decine di ragazzi giovanissimi.

Non vi sarebbero né arresti né denunce nei confronti dei protagonisti ma l'episodio non è tuttavia passato inosservato alle numerose persone presenti e sui social circolano le immagini di quanto successo con i turisti sbigottiti per il trambusto.

A dare una versione diversa è invece Radio Onda d'Urto che spiega come sulla spiaggia libera di Peschiera ci fossero solo gruppi di ragazzi che stavano facendo freestyle e ascoltavano musica.