Tenta di uccidere la moglie massacrandola a colpi di mattarello

Tentato femminicidio ieri, venerdì 4 novembre, verso le 9.30, a Oderzo in provincia di Treviso. Una 46enne tunisina è stata malmenata a colpi di mattarello dal marito, un operaio tunisino 58enne. Lo straniero, già più volte denunciato e allontanato dalla moglie in passato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato prima accompagnato in caserma e poi in carcere.

Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida del fermo. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. A coordinare l'indagine è il pubblico ministero Michele Permunian che ha disposto il sequestro del mattarello e dell'appartamento in cui la coppia viveva, con un figlio di venti anni e una bambina di dieci.

"Venite, ho ucciso mia moglie". Avrebbe usato queste parole il 58enne, chiamando sul posto i carabinieri dopo aver lasciato la 46enne priva di sensi, a terra. Una circostanza che fortunatamente si è rivelata essere non vera. La malcapitata ha riportato forti traumi alla testa e al volto: “politraumatismi alla testa e varie parti del corpo” riporta il referto, come rilevato da medico e infermieri del Suem 118 che sono giunti sul posto per soccorrerla. La prognosi resta tuttavia riservata; i medici si pronunceranno nelle prossime ore. L'udienza di convalida dell'operaio sarà invece fissata nelle prossime ore.