Polizia entra a scuola per sedare una rissa e atterra con forza un 14enne: il video

La polizia entra a scuola e immobilizza a terra uno studente minorenne. Succede a Parma, presso l’istituto tecnico Bodoni di Parma: mercoledì 12 ottobre due agenti di polizia sono entrati a scuola e hanno atterrato e immobilizzato con la forza uno studente di 14 anni, per motivazioni ancora da chiarire. Gli studenti presenti hanno filmato e diffuso il video: "Riteniamo quest’atto un vero e proprio abuso di potere da parte delle forze dell’ordine, che all’interno degli edifici scolastici non dovrebbero avere nessun accesso", la posizione del Comitato studentesco.

L'irruzione della polizia a scuola: il video

Gli studenti hanno filmato il momento in cui i due agenti della polizia hanno bloccato a terra un minorenne, segnalando che: "La preside ha minacciato di denuncia gli studenti che hanno ripreso la scena. Questa è una chiara dimostrazione da parte della scuola di voler insabbiare e sminuire l’accaduto, limitandone la circolazione. Noi studenti del Csa siamo certi che nessuna motivazione possa giustificare un così spropositato abuso di potere e di forza fisica su un ragazzino, appena quattordicenne, da parte di un uomo adulto. Questi avvenimenti alimentano la narrazione dei ragazzi, additati come delinquenti, senza nemmeno tentare di analizzare l’enorme problema sociale che due anni e mezzo di pandemia si trascinano dietro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Soprattutto - continua il comunicato del Comitato studentesco - è da tenere in considerazione che la presenza delle forze del ordine a scuola va a frantumare l’immagine, ormai sbiadita, di luogo sicuro e libero, nel quale i ragazzi dovrebbero imparare dal contesto scolastico a gestire la propria vita attraverso il dialogo e la cultura, e non con violenza e obbedienza come invece avviene nelle forze dell’ordine".

Che cosa è successo nel liceo di Parma

Secondo le testimonianze degli studenti, la polizia era stata chiamata dai professori per sedare una rissa, ma per il comitato studentesco "questo episodio dunque è la conferma di quanto sia urgente lavorare per aprire un dialogo che coinvolga studenti, insegnanti, educatori, psicologi e genitori sulla questione della repressione e sul continuo degrado presente nelle scuole pubbliche. Bisogna tornare a riflettere sulla necessità di educare anziché punire".