Studente urta l'auto del prof: viene rimproverato e lo manda all'ospedale

Un professore di 55 anni è stato aggredito a Crispiano, comune di circa 13mila abitanti in provincia di Taranto, dopo aver rimproverato uno studente davanti all'istituto alberghiero Elsa Morante. L'episodio, la cui dinamica è ancora da ricostruire, è avvenuto mercoledì mattina, 28 febbraio, all'uscita delle classi.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riferiscono i media locali, tra il docente e l'alunno ci sarebbe stato un diverbio: lo studente avrebbe urtato con lo zaino l'auto del professore - che era lì per prendere la moglie, anche lei insegnante - e al rimprovero di quest'ultimo avrebbe reagito in maniera violenta colpendo l'uomo con calci e pugni e procurandogli la frattura dell'omero. L'insegnante è stato trasportato all’ospedale di Castellaneta per il primo soccorso. La prognosi per il docente è di 30 giorni. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico a causa della frattura. L'accaduto è ora al vaglio dei carabinieri.