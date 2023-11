Abusi sessuali su giovanissimi pazienti con la scusa del "rilassamento": arrestato psicologo

Uno psicologo di 40 anni è stato arrestato a Montecatini Terme (Pistoia). L'accusa è pesante: abusi sessuali su minori che aveva in cura. L'uomo avrebbe molestato in maniera reiterata dieci dei propri pazienti (dei quali sette minori di 18 anni e tra questi anche quattro ragazze con meno di 16 anni), persone che, trovandosi in condizioni di fragilità e vulnerabilità, si erano rivolte a lui per risolvere varie problematiche personali. La polizia ha eseguito l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Pistoia su richiesta della Procura. Le indagini sono del personale del commissariato di Montecatini Terme. Le presunte violenze sarebbero state commesse tra il 2013 e quest'anno.

Gli inquirenti si sono messi all'opera dopo denuncia presentata nel gennaio 2023 da una vittima, all'epoca dei fatti solo 14enne, che ha raccontato di aver conosciuto lo psicologo durante alcuni incontri informativi organizzati a scuola. Una volta instaurato un rapporto di fiducia con i giovani, lo specialista invitava loro a sottoporsi a una terapia privata nel proprio studio (nello stesso stabile in cui l'uomo viveva), "inizialmente insegnando tecniche di respirazione e rilassamento, ma arrivando poi a un vero e proprio contatto fisico" e altre tecniche definite "irregolari" dagli inquirenti.

Le presunte molestie sessuali sarebbero avvenute nel corso di alcune sedute nelle quali lo psicologo si sdraiava accanto a loro in una stanza attigua allo studio dove erano stati collocati dei materassini. La casa e lo studio dell'uomo sono stati perquisiti e dai supporti informatici (pc hard disk, telefoni cellulari) trovati dagli agenti sono emerse "alcune chat sui social network che lo psicologo - che si era iscritto con profili anonimi - intratteneva con alcune sue giovani pazienti. Lo stesso professionista in alcune circostanze avrebbe riconosciuto - secondo la polizia - di aver utilizzato metodi discutibili con alcune pazienti, confessando di temere le conseguenze dei suoi comportamenti: consapevolezza che non lo avrebbe però indotto a modificare il suo approccio".

