La ragazza arrestata 25 volte chiede di uscire dal carcere: "Devo allattare mio figlio"

In carcere, ma forse non per molto. Ha chiesto di essere sottoposta agli arresti domiciliari la ragazza di 25 anni arrestata sabato scorso a Milano, mentre cercava di forzare la porta di un appartamento di via Capecelatro, in zona San Siro, insieme a due complici di 20 e 21 anni. Le tre erano state bloccate in flagranza dai carabinieri e per la più grande si erano aperte le porte di San Vittore, perché i militari avevano scoperto che sulla sua testa pendeva un provvedimento definitivo di carcerazione per una pena di 7 anni e 6 mesi.

Inserendo il nome della donna nei sistemi, infatti, gli investigatori avevano verificato che si trattava di una vera e propria specialista dei furti in casa, con 25 arresti negli ultimi 11 anni. Attraverso i numerosi alias riconducibili a lei, i carabinieri erano risaliti al primo arresto, avvenuto a Piacenza nel 2011, seguito poi da un'infinita serie di episodi tra Brindisi, Firenze, Pescara, Grosseto, Rimini, Venezia, Trieste. E non solo. Perché per lei le manette erano scattate anche a Oristano nel 2013, quando era stata sorpresa mentre tentava di rubare a casa di un parroco.

Dopo l'ultimo arresto, sabato è stata portata in cella, insieme a una delle due complici per cui è stata disposta la custodia cautelare dopo la direttissima. La 25enne, però, ha già richiesto di poter essere messa ai domiciliari nel proprio campo nomadi per poter provvedere all'allattamento del figlio neonato.