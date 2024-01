Ragazza di 16 anni esce per una passeggiata: la trovano morta assiderata

In vacanza con la famiglia, era uscita all'alba per una passeggiata nel bosco. Poi nessuno l'aveva più vista. Una turista tedesca di 16 anni è morta assiderata a San Candido, in provincia di Bolzano. Il suo cellulare era scarico ed è stato impossibile geolocalizzarla. È stata trovata senza vita dai soccorritori in una zona impervia, seppur non lontana da un sentiero a 1.450 metri di quota. A confermare le cause del decesso, come riporta il Corriere della Sera, è stata l'autopsia eseguita già nelle prime ore della giornata di sabato 13 gennaio all'ospedale di Bolzano.

La macchina dei soccorsi aveva coinvolto per alcune ore i volontari e le forze dell'ordine di tutta la zona. L'allarme è stato dato la famiglia che non l'ha vista tornare. Da qui sono state allertate anche le unità cinofile dell'Alta Pusteria e della guardia di finanza. Inoltre, sono stati utilizzati droni e un elicottero con la videocamera a raggi infrarossi. Un dispiegamento di soccorsi imponente, poi il tragico ritrovamento. Inutile è risultato anche il tentativo di cercare di localizzare il cellulare della ragazza, probabilmente scaricato dal grande freddo.

"È una disgrazia che ha colpito e impressionato tutto il paese - commenta il sindaco di San Candido, Klaus Rainer -. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, i soccorritori non sono riusciti ad arrivare in tempo. Questo fatto ha scosso un po' tutti, poiché è difficile da spiegare come sia potuto succedere. Da parte mia intendo manifestare alla famiglia della giovane il cordoglio di tutta la cittadinanza di San Candido e mio personale per il grande dolore e il lutto che li ha colpiti così duramente. Un grazie va anche all'intera macchina dei soccorsi, anche se purtroppo i loro grandi sforzi non sono riusciti a salvare quella giovane vita".