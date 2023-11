Il mistero della ragazza che si è svegliata nuda al ristorante, dopo una cena con gli amici

Una cena di compleanno in pieno centro città con un nutrito gruppo di amici e colleghi, finita con lei che si è svegliata nuda su un tavolo, in stato confusionale, rimasta chiusa all'interno del ristorante che nel frattempo aveva chiuso, con l'allarme attivato, come da prassi in piena notte. Cosa è successo nel mezzo? C'è stata una violenza sessuale? Resta un mistero il caso della donna italiana di 31 anni che all'alba di sabato 18 novembre si è risvegliata completamente svestita in un ristorante del centro di Milano, ed è stata "liberata" dai carabinieri. Visitata alla clinica Mangiagalli, non sarebbero però emerse lesioni compatibili con eventuali abusi. Rimane un buco di alcune ore nei ricordi offuscati della donna, che non ha memoria di quanto sarebbe avvenuto dopo il taglio della torta di compleanno. Ma riavvolgiamo il nastro.

All'alba di sabato, alle ore 5.14, arriva una telefonata ai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano. Alla cornetta c'è una donna, una 31enne italiana. È in un ristorante del centro cittadino, a due passi da corso Sempione: chiusa lì dentro. Sul posto arrivano in pochi minuti i carabinieri, che entrano e la trovano su un tavolo. Nuda. La ragazza è stata soccorsa e poi accompagnata alla clinica Mangiagalli per tutti gli accertamenti del caso. Stando a quanto ricostruito da MilanoToday, la vittima avrebbe allertato il 112 proprio dal telefono fisso del ristorante e avrebbe poi aperto una finestra per chiedere aiuto, facendo così scattare l'antifurto.

Ai primi militari arrivati sul posto, la donna avrebbe raccontato di aver cenato lì per una festa con una quarantina di amici e colleghi per il compleanno di un uomo che lavora in un altro locale del centro, molto noto. I suoi ricordi arriverebbero fino all'una, quando sarebbe stata tagliata la torta. Da lì in poi il buio. È stata lei stessa invece a spiegare di essere arrivata verso le 21.40 e di aver lasciato l'auto parcheggiata non troppo distante. La donna, che ha anche ammesso ai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo di aver assunto sostanze stupefacenti, è stata quindi trasportata alla Mangiagalli per le verifiche, per accertare se sia stata costretta a subire rapporti sessuali. I vestiti, ritrovati in un bagno insieme alla borsa con all'interno chiavi della macchina e cellulare, sono stati sequestrati e saranno analizzati. Resta da capire come la 31enne si sia ritrovata chiusa nel locale, al cui interno ci sono delle telecamere di videosorveglianza.

"Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro", hanno detto i titolari del ristorante. Il locale, con doppio ingresso e otto finestre sia su corso Sempione che su via Poliziano, è molto grande, e presenta un salone privato al seminterrato, dove si è svolta la festa a cui ha partecipato la 31enne. "Noi abbiamo chiuso normalmente", hanno assicurato i ristoratori, sostenendo di non sapere nulla dell'accaduto. Nel pomeriggio di sabato scorso, dopo le analisi in clinica, la donna ha formalizzato una querela.

Dai primi riscontri è emerso che ha delle piccole ecchimosi sulle gambe. Un aiuto per le indagini potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. Sembra che dai filmati si veda la ragazza entrare in bagno più o meno all'una di notte per poi uscire, già nuda, soltanto al momento in cui dà l'allarme. Prima che il locale chiudesse, altre persone sono entrate nella toilette e gli investigatori sono ora al lavoro per identificarle tutte. Starà ai carabinieri, nel quadro di un'inchiesta su una violenza sessuale al momento solo presunta, capire quando e come la donna sia finita su quel tavolo, nuda.

