Ragazza stuprata, picchiata e presa a morsi da tre uomini in un motel

Botte, morsi e violenza sessuale di gruppo. Sono le pesantissime accuse a carico di tre ragazzzi albanesi di 21, 23 e 29 anni, arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Cornaredo e della compagnia di Corsico su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Di Fazio. Le violenze si sarebbero consumate in una stanza di un motel di Cornaredo (Milano). Uno dei tre è già in carcere perché è ritenuto l'autore dell'omicidio avvenuto sempre a Cornaredo il 23 ottobre, nei pressi di un bar.

Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, condotta dal pm Rosaria Stagnaro con l'aggiunto Letizia Mannella, i tre giovani avevano conosciuto la vittima (una ragazza di 23 anni di origine haitiana) all'interno di un locale della zona di corso Como, a Milano, la sera del 2 maggio. In particolare, uno dei presunti carnefici si sarebbe allontanato con lei dopo avere concordato una prestazione sessuale a pagamento da consumare, secondo i loro accordi, in un hotel del centro di Milano. Il ragazzo l'ha invece portata in un motel di Cornaredo, dove i due sono stati raggiunti dal fratello e dal cugino del giovane. A quel punto sarebbero iniziate le violenze, ripetute e a turno, da parte di tutti e tre i giovani, riprese anche con uno smartphone.

I malviventi hanno poi lasciato la stanza del motel nel primo pomeriggio del 3 maggio, liberando finalmente la giovane che, a quel punto, è scappata da quel luogo chiamando i soccorsi e denunciando l'accaduto ai carabinieri.