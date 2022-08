Il racconto choc di una 18enne: "Violentata e picchiata fuori dalla discoteca"

Una serata in discoteca che diventa un incubo. Una ragazza di 18 anni, in vacanza sulla costiera romagnola, si è rivolta alle forze dell'ordine raccontando di essere stata violentata e picchiata da un uomo conosciuto in discoteca. La violenza sarebbe stata consumata a Gabicce (Pesaro Urbino). In manette un uomo di 35 anni originari del veneto e anche lui in vacanza.

Secondo quanto ricostruito, i due si sono conosciuti nella notte tra giovedì e venerdì scorsi all'esterno di una discoteca a Gabicce monte. Hanno trascorso qualche ora insieme e poi, intorno alle 2, lui si sarebbe offerto di riaccompagnare la ragazza in hotel. Una volta in auto, come riporta l'Ansa, l'atteggiamento dell'uomo sarebbe diventato violento, con la ragazza costretta a subire la violenza sessuale e picchiata.

La 18enne, disperata, ha chiamato i familiari. per essere accompagnata in ospedale a Rimini: avrebbe subito alcune fratture con una prognosi di 45 giorni. Allertata la polizia, sono state avviate le indagini ed è scattato il fermo del 35enne in carcere.