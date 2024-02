Ragazzino salva la vita a un uomo col massaggio cardiaco: "L’ho visto nella serie tv Doc"

Matteo R., 14enne di Verona, è riuscito a salvare la vita di un uomo praticandogli una manovra sanitaria appresa grazie alla serie tv "Doc". Il ragazzino si è imbattuto casualmente nell'uomo di 65 anni che in quel momento era accasciato a terra, vittima di un improvviso malore. Matteo è quindi intervenuto subito, praticando il massaggio cardiaco per circa un quarto d'ora, in attesa che arrivasse l'ambulanza. Soccorsi chiamati dalla moglie del 65enne, che quindi, in realtà, non era solo. La donna, tuttavia, era totalmente presa dal panico e non in grado di intervenire.

Il racconto del ragazzo

"Lo avevo visto sabato in un film in tv", ha raccontato il ragazzo. "Ho messo le mie mani sulla cassa toracica dell'uomo e ho iniziato a premere seguendo le indicazioni del 118. L’ho fatto per 15 minuti. Non mi sono mai fermato finché non è arrivata l’ambulanza e poi anche l’elisoccorso".

Secondo gli operatori del 118, di cui Matteo ha comunque seguito le istruzioni, senza la manovra l'uomo probabilmente non avrebbe resistito fino al loro arrivo. "È stato giusto fermarsi e prendere in mano la situazione. In quei 15 minuti erano passate altre persone nella via, ma nessuno si è fermato ad aiutarci", ha aggiunto il ragazzo.

Un gesto accolto da un'ondata di riconoscenza e ammirazione, non solo da parte dell'uomo soccorso. "Lo premieremo", ha fatto sapere la sindaca di Colognola, Giovanna Piubello, che ha anche accennato all'ipotesi di una sua candidatura come Alfiere della Repubblica.

Anche il presidente del Veneto Luca Zaia è intervenuto: "Ha dimostrato quello che a molti adulti troppo spesso non riesce: superare la tentazione di girare la testa dall'altra parte e assumersi la responsabilità di fronte ad un'emergenza e alla richiesta di aiuto".