Al ragazzo aggredito con il machete è stata amputata la gamba: "L'unico modo per salvarlo"

Tre giorni di apprensione, due interventi chirurgici in 24 ore. Infine, i medici del Cto di Torino non hanno avuto altra scelta per salvare il 23enne aggredito a colpi di machete se non quella di amputargli la gamba, poco sotto il ginocchio. L'operazione, riporta TorinoToday, è durata 4 ore e al momento il ragazzo, seppur stabile, resta intubato in gravi condizioni e in prognosi riservata.

L'aggressione a colpi di machete mentre andava in monopattino

È ancora a piede libero l'autore della brutale aggressione, che secondo quanto trapelato dai primi accertamenti potrebbe anche essere stata messa a segno da due persone che la vittima conosceva. Tutto si è svolto nel pomeriggio di lunedì 18 marzo in via Barnaba Panizza a Mirafiori nord, periferia torinese. Il giovane stava andando in monopattino dopo essere uscito da casa di un amico in compagnia della fidanzata, quando è stato aggredito selvaggiamente da una persona col casco in sella ad uno scooter guidato da un altro uomo. Un solo, micidiale colpo sferrato con un machete.

Le urla hanno allarmato i residenti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Un carabiniere si è precipitato in strada e ha cercato di tamponare la copiosa emorragia aspettando l'ambulanza. Sul posto è arrivato un mezzo del 118 che ha trasportato il giovane al Cto, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Alla base dell'attacco potrebbero esserci alcuni apprezzamenti rivolti a una ragazza, non è chiaro se sui social o di persona.