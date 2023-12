Rapinatore punta il taglierino contro la titolare di un negozio, lei lo affronta a mani nude

Ha affrontato a mani nude il rapinatore che era entrato nel locale a volto coperto e armato di taglierino. L'episodio è avvenuto intorno alle 19 di lunedì 11 dicembre Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. A reagire alla minaccia è stata Carmen Ciurciù, titolare di un negozio di fotografia. L'aggressione è stata documentata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel filmato, pubblicato dal 'Corriere della Sera', si vede il bandito che entra nel locale e punta dritto verso la titolare brandendo in mano il taglierino. Inaspettatamente però la commerciante trova la forza di reagire e tra i due inizia una colluttazione. Alla fine ad avere la meglio è però il rapinatore che fugge via con i soldi della cassa, circa 200 euro.

"Faccio questo lavoro da una vita - ha raccontato la donna al Tgr - e avevo sempre sostenuto che in caso di rapina non bisognasse reagire perché la sicurezza viene prima di qualunque altra cosa, ma quando ho sentito le mani di quell'uomo addosso ho provato così tanta rabbia che l'istinto di difendermi ha preso il sopravvento".

Carmen Ciurciù ha spiegato che quando il rapinatore è entrato si trovava nel retro del locale. "Sono stata messa in allarme dal rumore dei tasti della cassa, con cui stava armeggiando. In un primo momento ho pensato al suono del lettore di codici a barre che si portano dietro i corrieri, ma poi mi sono resa conto del fatto che era troppo tardi perché si trattasse di un corriere". Il resto lo raccontano le immagini delle telecamere, ora al vaglio dei carabinieri. Nonostante tutto, il bandito è riuscito a portarsi via l'incasso. Riguardando le registrazioni delle telecamere, la donna ha raccontato di essersi accorta che quell'uomo stava pianificando il furto da giorni. Per Carmen il peggio è alle spalle: se l'è cavata con qualche contusione. Lo choc arriverà, ma per ora - confessa la donna - "in me prevale ancora la rabbia". Ora sarà compito delle forze dell'ordine dare un nome e un volto al rapinatore.