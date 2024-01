Assalto al furgone portavalori: auto a fuoco e almeno 5 feriti

Degli uomini incappucciati e armati hanno assaltato un portavalori, seminando il panico nella zona della svincolo di Siligo sulla strada statale 131 "Carlo Felice", in provincia di Sassari. Secondo le prime notizie, l'assalto è avvenuto in prossimità del supermercato Eurospin: un commando di banditi incappucciati a bordo di un pick up bianco ha preso di mira tre furgoni portavalori che andavano in direzione Cagliari, al chilometro 184. Sono stati esplosi diversi colpi e dei furgoni sono stati dati alle fiamme. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, quattro per il tamponamento e un vigilante alla gamba per un colpo d’arma da fuoco.

I rapinatori hanno assaltato un portavalori della Vigilpol diretto a Cagliari, bloccandolo con un autocompattatore di rifiuti. Quando il blindato è stato costretto a fermarsi, i banditi hanno fatto scendere le guardie giurate per cercare di portare a termine il colpo. Poi si sono dati alla fuga dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri di Pozzomaggiore e dopo aver dato alle fiamme i due mezzi usati per l’assalto. Nel frattempo è in azione il piano anti-rapina con posti di blocco ovunque, elicotteri della polizia in volo, agenti e carabinieri tutti impegnati in una caccia all'uomo.

La strada statale 131, chiamata anche Carlo Felice, non è nuova a queste rapine violente e agli assalti mirati ai furgoni portavalori: a fine 2022 dei rapinatori avevano assaltato un altro portavalori, bloccandolo dopo averlo crivellato di colpi con dei kalashnikov per poi prelevare il denaro. Ma in quell'occasione, in pochi minuti sono arrivati sul posto i reparti speciali dei carabinieri, "I cacciatori di Sardegna", gruppo nato sull'isola per contrastare i sequestri dell'Anonima.

Notizia in aggiornamento