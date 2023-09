Accerchiato e picchiato per portargli via lo scooter: sedicenne in ospedale

Un ragazzino di appena sedici anni è finito in ospedale, nella serata di ieri 18 settembre a Napoli, dopo essere stato aggredito in strada. In due lo hanno picchiato nel tentativo di rubargli lo scooter.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il minorenne sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti all'interno del parcheggio del centro commerciale di via Stradale Sannitica. Ha tentato di difendersi ed è stato colpito all'addome tre volte con un oggetto contundente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Soccorso, il ragazzino è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

