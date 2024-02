Rapinatori assaltano azienda: dipendenti chiusi in una stanza e bottino da 300mila euro

Quattro rapinatori sono entrati armati di pistole e fucili in una società di Castelnuovo di Napoli che si occupa di noleggio e raccolte a terzi di slot machine per svaligiare il caveau. I malviventi avevano il volto coperto con dei passamontagna e dei cappelli. Dopo aver rinchiuso i dipendenti in una stanza si sono diretti verso il locale blindato dove viene custodito il denaro portando via almeno 300mila euro. Il valore esatto del bottino è ancora in corso di quantificazione. Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Non hanno esploso nessun colpo e non ci sono feriti. Indagini in corso, anche per ricostruire l’esatta dinamica della rapina.