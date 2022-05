Reddito di cittadinanza, fra i 113 denunciati una coppia: lui sorvegliato e lei ai domiciliari

Ancora controlli sui percettori del reddito di cittadinanza. Ancora un’indagine della Procura di Caserta, che questa volta ha denunciato 113 persone, fra cui anche una coppia: lui era un sorvegliato speciale e lei agli arresti domiciliari. E’ quanto emerge dalla raffica di controlli dei carabinieri, che hanno riscontrato diverse irregolarità nelle pratiche di richiesta del reddito di cittadinanza in almeno 113 casi. In diversi casi, è stato nascosto il fatto di essere stati colpiti da condanne penali definitive. In altri casi si è trattato di stranieri che hanno dichiarato di essere residenti in Italia quando non era vero.

In quindici casi si trattava anche di persone agli arresti domiciliari. Altre otto persone invece sono risultate con precedenti per reati comuni. Sono tutti accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sono già state avviate le procedure per bloccare il sostentamento con anche la revoca retroattiva dei finanziamenti. Si tratta in totale di 800mila euro. Dal 2021 ad oggi il comando provinciale carabinieri di Caserta ha complessivamente deferito in stato di libertà quasi 700 persone, per un danno di oltre tre milioni di euro.