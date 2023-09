Il giallo della psicologa morta in spiaggia

Renata Moraes Rios, psicologa brasiliana di 45 anni, è stata trovata senza vita domenica mattina, poco dopo le otto, sulla spiaggia di Is Arenas, a Narbolia (Oristano). Non sono chiare le cause del decesso, l'autopsia in programma martedì potrebbe dissipare i dubbi. Moraes Rios era sull'isola per un convegno internazionale di ecopsicologia. Di notte o alle prime luci dell'alba di domenica avrebbe lasciato il camping e le amiche per andare a fare un bagno in mare da sola.

Ci sono però alcuni elementi da chiarire. Il mare sulla costa orientale della Sardegna domenica non era calmo, senza'altro non un mare che invitasse a fare il bagno. Le acque fredde come sempre a fine settembre. Non è stato ancora ricostruito a che ora di preciso la donna avesse lasciato il campeggio. Potrebbe aver perso l'equilibrio proprio a causa della forza per lei imprevista delle onde e poi si sarebbe trovata in difficoltà, nonostante fosse soltanto a pochi metri dalla riva. Potrebbe anche essere riuscita a tornare a riva da sola, per poi crollare sulla spiaggia esanime ed essere avvistata, ormai senza vita, più tardi in mattinata. Indagano i carabinieri.

Due mesi fa nella stessa spiaggia era annegata una turista originaria dell'Est Europa.

