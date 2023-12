Omicidio di Vanessa Ballan: il killer ripreso dalle telecamere dei vicini

Gli istanti prima dell'omicidio di Vanessa Ballan, a Riese Pio X, sono stati ripresi dalla telecamera di un'abitazione vicina a quella della vittima. A renderlo noto, venerdì 22 dicembre, i carabinieri di Treviso che, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, stanno portando avanti le indagini sul caso.

Nelle riprese della telecamera, registrate nella tarda mattinata di martedì 19 dicembre, si vede un uomo vestito come Bujar Fandaj al momento dell'arresto mentre si aggira con fare circospetto nelle vicinanze dell'abitazione di Vanessa. All'improvviso l'uomo getta in giardino una borsa scura piena di attrezzi da lavoro, la stessa sequestrata poco più tardi dai militari dell'Arma. Subito dopo aver buttato la borsa, il killer scavalca la recinzione della villetta e, con un martello "7 Color", rompe la porta finestra entrando nell'abitazione.

L'arma del delitto è un coltello con manico in legno e lama di 20 centimetri, trovato dai carabinieri nel lavello della cucina, solo parzialmente lavato dal sangue della vittima. L'arma è identica a un altro coltello rimasto nel borsone del 40enne mentre il martello usato dal killer per entrare in casa è stato rinvenuto sul pavimento dell'abitazione di Vanessa. Elementi che hanno confermato i plurimi indizi sulla colpevolezza di Fandaj, attualmente detenuto nel carcere di Santa Bona.