Il ristorante con carne "ignota", latticini scaduti, baccalà e frutti di mare avariati

Latticini scaduti e ricongelati più volte, baccalà e frutti di mare avariati, carne di cinghiale non tracciata. Maxi sequestro di cibo in un ristorante di Pontelatone, comune di circa 1.500 abitanti in provincia di Caserta. L'ispezione del personale dell'azienda sanitaria locale all'interno del ristorante ha portato alla denuncia in stato di libertà della proprietaria 49enne, che ora dovrà rispondere della vendita di alimenti non genuini perché in cattivo stato di conservazione. Sul posto, insieme agli ispettori sanitari, nella tarda serata di domenica 29 ottobre sono arrivati per un controllo i carabinieri della stazione di Formicola, comune limitrofo a Pontelatone.

All'interno di un locale di pertinenza delle cucine, hanno rinvenuto e sequestrato 108 chili di alimenti avariati, tra cui latticini scaduti e ricongelati più volte, frutti di mare e baccalà avariati. Trovati, inoltre, 19 chili di carne di cinghiale non tracciata: la proprietaria non è stata in grado di fornire alcuna indicazione sulla provenienza (rimasta quindi ignota). Tutti questi generi alimentari sono stati sequestrati penalmente, come anche il locale di pertinenza di circa trenta metri quadrati, dove il cibo era mantenuto in frigoriferi non adeguati, secondo le accuse.

Il cibo sequestrato verrà distrutto, vista la sua pericolosità per la salute degli ignari clienti del ristorante. La proprietaria è stata denunciata in stato di libertà e adesso rischia una pesante sanzione economica.

