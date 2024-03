Giocatore della Roma Primavera diffonde il video hard di un'impiegata: il club licenzia la vittima

È bufera sulla As Roma dopo la decisione di licenziare un'impiegata vittima di quello che appare configurabile come un reato contro la privacy. Un giocatore della Roma Primavera avrebbe sottratto dal telefono della donna un video hard in cui quest'ultima appariva in intimità con il fidanzato, per poi diffondere le clip nelle chat con i compagni calciatori. La decisione del club è però stata quella di licenziare la vittima.

La storia è stata resa pubblica dal Fatto Quotidiano: "Raccontano - si legge nel pezzo firmato da Alessandro Mantovani - di una riunione a Trigoria nella quale un giocatore della Primavera avrebbe confessato tra le lacrime, davanti a diverse persone, di essere stato lui a sottrarre il filmato dal telefonino della ragazza, chiesto in prestito per chiamare il suo procuratore, quindi a farlo girare tra i suoi compagni delle giovanili. Da lì poi è arrivato ad altri e ad altri ancora. Raccontano anche di pesanti commenti a sfondo sessuale sui social e sulle chat interne".

Il licenziamento per "incompatibilità ambientale"

La donna è stata licenziata con la motivazione della "Incompatibilità ambientale"." È stato portato all’attenzione della direzione risorse umane e dei vertici aziendali un video che inconfondibilmente La ritrae nel compimento di atti sessuali. Purtroppo, ci risulta che tale video sia stato visionato da gran parte del personale e dei giocatori della Società".

Lorenzo Vitali, resposnabile legale sella società, rileva "l’incompatibilità della prosecuzione del Suo rapporto di lavoro con il sereno e regolare andamento dell’attività della Società", si legge nella lettera di licenziamento riportata dal Fatto.