Ruba un'auto e investe un ciclista che è suo padre: arrestato 28enne

Una rapina che poteva finire in tragedia. Un 28enne di Albiate, in provincia di Monza, ha rubato un'automobile a un anziano ma è stato visto da un passante che ha provato a fermarlo. Inutili i tentativi: il giovane ha continuato la sua corsa investendo il padre in bici che casualmente passava di là e poi successivamente andare a colpire, cento metri più avanti, altre due autovetture in transito. I passanti, sbalorditi dalla scena, hanno accerchiato il 28enne in attesa dei carabinieri.

La notizia era trapelata già nella giornata di ieri 16 luglio ma oggi, dopo gli accertamenti dovuti è stata ricostruita con chiarezza la vicenda. La complessa dinamica degli eventi ha richiesto accertamenti che sono andati avanti tutta la notte per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

La dinamica dei fatti

Il 28enne ha aggredito l’anziano proprietario dell'automobile, una Chevrolet Spark, entrando nella vettura dal lato passeggero: da qui ha scaraventato fuori il conducente e si è messo alla guida dell'auto, ripartendo a tutta velocità mentre l’82enne aveva ancora un piede nel mezzo. Un passante, che invano era intervenuto in aiuto della vittima, è stato trascinato per qualche metro prima di svincolarsi dall'automobile, fortunatamente senza conseguenze.

Il giovane è poi arrivato a velocità sostenuta a una rotonda della città, dove ha improvvisamente sterzato bruscamente investendo un ciclista 55enne, che arrivava dalla direzione opposta: l'uomo in sella si è poi rivelato essere il padre del ladro. Dopo aver investito il 55enne, il ragazzo ha continuato la sua corsa, senza fermarsi, dove ha colpito una Fiat Panda guidata da un 30enne e poi una Toyota Auris condotta da una 64enne.

Quando è terminata la sua folle corsa, il 28enne ha provato poi ad allontanarsi ma è stato accerchiato dai passanti che lo hanno trattenuto per gli istanti necessari a far sopraggiungere i carabinieri, che lo hanno poi arrestato.

Il giovane, che privo di documenti e di patente di guida, è risultato negativo all’alcol test. Non ha voluto spiegare il motivo del suo folle gesto. Il 28enne è stato arrestato per rapina aggravata ed è indagato anche per omissione di soccorso e lesioni gravissime, dato che il padre ha avuto 30 giorni di prognosi (illesi tutti gli altri coinvolti).