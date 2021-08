Salvatore Lupo, l'ex presidente del consiglio comunale ucciso al bar: le indagini sull'omicidio a Favara

Potrebbe essere stato un delitto pianificato. L'omicidio di Salvatore Lupo, l'ex presidente del consiglio comunale di Favara freddato nel pomeriggio di ieri a colpi di pistola mentre si trovava in un bar del centro, sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un "piano" architettato da qualcuno che conosceva bene la vittima, come scrive AgrigentoNotizie. Tra le primissime ipotesi, ancora al vaglio di inquirenti e investigatori, ci sarebbero quelle di dissidi personali, legati anche a forti questioni economiche.

L'omicidio di Salvatore Lupo a Favara

Lupo, imprenditore nel settore delle residenze per anziani, sarebbe arrivato in via IV Novembre a Favara con il suo Porsche Macan intorno alle 18 del giorno di Ferragosto. Dopo essere entrato in un bar, Lupo ha chiesto di andare in bagno. Quando è uscito è stato raggiunto dai colpi sparati dal killer, sotto gli occhi del barista. Ad agire sarebbe stata una sola persona, con il volto scoperto, secondo le primissime indiscrezioni.

Sul posto i carabinieri della locale tenenza e del comando compagnia di Agrigento, insieme ai pm Paola Vetro e Maria Barbara Cifalinò.

Le indagini sull'omicidio di Salvatore Lupo a Favara

I carabinieri stanno acquisendo e guardando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, forse anche nel locale dove è avvenuto il delitto. Il barista, sotto shock, non avrebbe saputo fornire elementi per identificare l'autore dell'omicidio.

Il lavoro di chi indaga in questo momento sembra concentrarsi sulla vita e sui rapporti personali di Lupo. L'uomo, secondo quanto trapelato, pare avesse forti contrasti economici in ambito familiare. Davanti allo stesso bar dove è avvenuto l’omicidio nelle scorse settimane vi sarebbe stata proprio una lite tra Lupo e un congiunto. Tra le ipotesi del momento c'è quella secondo cui qualcuno potrebbe averlo seguito e atteso che uscire dal bagno per poi sparargli. Al momento non ci sono sospettati e diversi parenti della vittima saranno ascoltati.

Chi era Salvatore Lupo

Salvatore Lupo era stato eletto consigliere comunale nel 2011 con delle liste civiche del Centrodestra. Nel 2015 era diventato presidente del Consiglio comunale dopo le dimissioni di Leonardo Pitruzzella da consigliere, ruolo che ha ricoperto fino al termine dello scorso mandato.

L'uomo era rimasto coinvolto nell'inchiesta del 2015 denominata "Catene spezzate" che ipotizzava una serie di maltrattamenti ai danni di soggetti ospitati in una comunità. Lo scorso 20 maggio era stato rinviato a giudizio - dal gup del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano - assieme ad altri 7 imputati nell'ambito dell'inchiesta "Catene spezzate". Coinvolto anche nell'inchiesta "Stipendi spezzati", che ipotizzava l'applicazione di un "pizzo" sulla busta paga dei dipendenti della medesima cooperativa di Licata.