Sono passati tre anni ormai dalla sua morte. Martedì 26 marzo 2024 saranno celebrati a Novellara (Reggio Emilia) i funerali di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa la notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021, uccisa dai familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato. La cerimonia si terrà nel paese in cui la ragazza viveva, e in cui oggi è forte il suo ricordo.

Funerali di Saman Abbas a Novellara martedì 26 marzo

A Novellara sarà lutto cittadino martedì 26 marzo. Nelle scuole verrà osservato un minuto di silenzio e le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta. "Per rispettare la sua richiesta e soprattutto per tutelare il fratello Ali Heider la breve cerimonia, che avverrà nel cimitero di Novellara, sarà come già annunciato strettamente riservata", ha fatto sapere l sindaco Elena Carletti, aggiungendo che gli aspetti organizzativi saranno valutati la prossima settimana dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa.

"Sempre in quella sede - ha aggiunto il sindaco Carletti - ragioneremo sulle modalità con cui, una volta concluso il funerale, permettere ai cittadini di Novellara e a tutti coloro che lo desiderano di portare il loro ultimo saluto a Saman".

"Saman resterà per sempre a Novellara e nel cuore di tutti noi"

"Saman, dunque, resterà per sempre a Novellara e nel cuore di tutti noi - aggiunge il sindaco Elena Carletti - Rimarrà per il profondo dolore che questa tragedia ha suscitato in tutti i novellaresi, perché Saman è nostra concittadina onoraria e perché riposerà per sempre in luogo del nostro cimitero che ci è particolarmente caro, tra l'area dedicata ai bambini e quella che accoglie Augusto Daolio”.

Novellara aveva conosciuto Saman solo dopo la sua morte. Il funerale sarà un momento di grande raccoglimento. La cerimonia sarà, come detto, privata. Ma in tanti nei giorni a seguire hanno espresso la volontà di salutarla e mettere un fiore sulla sua tomba. Per non dimenticare Saman Abbas, per sempre 18enne.

L'omicidio di Saman e il corpo sotterrato nel casolare

La fossa in cui la giovane Saman Abbas è rimasta sepolta nella campagna emiliana per oltre un anno e mezzo, dopo essere stata uccisa, è stata scavata per sei volte per "costruire" la sua tomba. È quanto si deduce dalla perizia medico-legale che ricostruisce le fasi della sua morte, di cui è prevista la discussione nell'udienza di oggi nel processo a carico di cinque familiari della ragazza di 18 anni, accusati di averla uccisa perché si era opposta a un matrimonio forzato in Pakistan. "Il fatto che il terreno sia ben stratificato determina che questa parte del riempimento si sia in realtà costituita da una serie di sei eventi che si sono susseguiti nel tempo e che non possono assolutamente essersi depositati in un unico momento", si legge nel testo di 500 pagine che si sofferma sull'analisi del luogo dove, il 18 novembre del 2022, sono stati trovati i resti di Saman.

La 18enne scomparve da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021: fu uccisa quella notte e il suo corpo venne occultato nella terra nuda in un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dalla casa degli Abbas. Tre mesi fa i genitori sono stati condannati all'ergastolo in primo grado, 14 anni allo zio, assolti i cugini.