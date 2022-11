Sandra Fratus ha accoltellato a morte il compagno, l'omicidio dopo una lite per la cena

Ci sarebbe un litigio per una cena non gradita dietro l'omicidio di Ernest Emperor Mohamed, il trentenne nigeriano ucciso venerdì notte a Morengo (Bergamo) dalla sua compagna Sandra Fratus. La donna ha ammesso di averlo accoltellato a morte e al gip ha dato la sua versione di cosa è accaduto.

Siamo a Morengo, comune di neppure tremila persone in provincia di Bergamo. Sandra ed Ernest sono in casa. Tra i due scoppia una violenta lite e la situazione degenera. Lei impugna un coltello da cucina e ferisce il compagno. Poi prova a soccorrerlo, ma è tardi. Ernest muore, Sandra chiama i carabinieri.

Ai militari dell'Arma confessa quanto successo. In casa arriva anche il figlio 23enne della donna, che si è precipitato in casa dopo aver visto che la madre aveva scritto "vedova" per indicare il suo stato sentimentale su Facebook.

La donna, assistita dall'avvocato Vanessa Bonaiti, ha riferito al gip di aver litigato per la scarsa qualità della cena e di aver colpito l'uomo, cercando poi di soccorrerlo.

Sandra Fratus viveva nella casa di Morengo da aprile: in passato aveva abitato a Romano di Lombardia. Sia lei sia il compagno avrebbero avuto, secondo quanto si apprende, problemi di tossicodipendenza. I due si conoscevano da cinque anni e pare che già venerdì sera lui l'avesse picchiata. Il giudice si è riservato di decidere sulla conferma della custodia cautelare in carcere.