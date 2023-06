Torna a casa e scopre che il compagno abusa della figlia di sei anni

Un uomo di 40 anni è stato condannato a dieci anni di carcere dal tribunale di Modena per un caso di violenze sessuali di cui sarebbe rimasta vittima una bimba di soli sei anni, figlia della sua ex compagna. Alla madre della vittima, costituitasi parte civile, è stata riconosciuto un risarcimento provvisionale di 30mila euro. A ricostruire la vicenda è ModenaToday. L'aberrante episodio risale a maggio dello scorso anno. La madre della piccola, dovendo fare delle commissioni, aveva lasciato la bambina a casa in compagnia di quello che da circa un anno era il suo compagno. Al suo ritorno però, aveva trovato quest'ultimo senza vestiti in camera da letto con la figlia. Nonostante fosse sotto shock, la donna aveva immediatamente chiamato la polizia con l'aiuto di un vicino di casa.

Gli agenti avevano tratto in arresto l'uomo, un 40enne di origini nigeriane, portandolo immediatamente in carcere in via cautelare, dove si trova tutt'ora. La bambina era stata immediatamente soccorsa. Gli accertamenti medici cui è stata sottoposta avevano confermato l'abuso. Non è escluso che la piccola possa aver subito altre violenze.

