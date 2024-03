Non dichiarò bonifici da Berlusconi, sequestrati 18 milioni a Marcello Dell'Utri

Oltre 19 milioni di euro sono stati sequestrati a Marcello Dell'Utri e alla moglie Miranda Anna Ratti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Firenze sui presunti mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993 a Roma, Milano e Firenze, dove l'ex senatore di Forza Italia risulta ancora indagato.

La Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha eseguito il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze: Dell'Utri non avrebbe dichiarato - violando la legge Rognoni-La Torre sulle misure antimafia - oltre 42 milioni ricevuti tramite bonifici dall'allora leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Berlusconi li versò a Dell'Utri una volta condannato con decisione passata in giudicato, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2014, e depositata il 1° luglio 2014, per il reato di concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso. Come spiega la Dda in un comunicato a firma del procuratore Filippo Spiezia, Dell'Utri avrebbe omesso di "comunicare, entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali per un ammontare complessivo di 42.679.200 euro".

Con il provvedimento del Gip è stato disposto "il sequestro di 10.840.451,72 euro riconducibile a Marcello Dell'Utri e 8.250.000,00 euro alla moglie Miranda Anna Ratti. L'indagine in cui risulta emessa la misura cautelare reale, spiega la Dda fiorentina, "si inserisce nel quadro dell'indagine per individuare i mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993-1994. Fino alla sua scomparsa, anche Berlusconi risultava indagato con l'ex senatore di Forza Italia. Nel corso del procedimento, spiega sempre la Dda, "sono stati condotti vari accertamenti concernenti i flussi finanziari che hanno riguardato Marcello Dell'Utri dal 2014 ad oggi.